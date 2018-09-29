فيس بوك: هذه الجهة اخترقت حسابات المستخدمين

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فيس بوك

اختراق

هاكرز

حسابات

بروفايلات

أكدت شركة "فيس بوك" أن ما حدث أمس من خروج مفاجئ لحسابات مستخدميها بسبب  استغلال ثغرة أمنية، وفقا لـ"بي بي سي".

وبحسب فيسبوك فإن ما يقرب من 50 مليون مستخدم تعرضوا للخطر بسبب الثغرة الأمنية، وقالت الشركة إن الهاكرز تمكنوا من استغلال ميزة معروفة باسم " View As " للتحكم في حسابات الأشخاص.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاهدة كيف تظهر بروفايلاتهم أمام الأشخاص الآخرين.

وأوضحت الشركة أن الهجوم تم اكتشافه يوم الثلاثاء الماضي وأنها أبلغت الشرطة بذلك.

وقال جاي روزين رئيس الأمن في الشركة إن الخلل تم إصلاحه، وأضاف :""نظرًا لأننا بدأنا تحقيقنا للتو، فلا يزال يتعين علينا تحديد ما إذا كان قد تم إساءة استخدام هذه الحسابات أو أي معلومات تم الوصول إليها.. لازلنا لا نعرف من يقف وراء هذه الهجمات أو الغرض من الهجوم".

وتابع : "إن خصوصية الأشخاص وأمنهم أمران مهمان للغاية ، ونحن نعتذر عن حدوث ذلك".

يشار إلى أن أسهم فيسبوك تراجعت بنسبة 3? إلى 163.78 دولار في التعاملات المسائية.


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