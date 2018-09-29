هذه الدولة قررت هدم الحسينيات الشيعية

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طهران

ماليزيا

هدم

قطع العلاقة

الحسينات الشيعية

قررت الحكومة الماليزية مقاطعة شاملة لكل أنواع التعاون والتواصل الثقافي مع إيران والشيعة حول العالم ، بالإضافة إلي  منع مواطنيها من السفر إلى إيران.

وقال العميد أحمد الرحال علي حسابه علي فيس بوك ، إن الحكومة الماليزية قررت أيضا إلغاء جميع العقود التعليمية مع كل المحاضرين الشيعة ، وترحيلهم إلى بلدانهم على وجه السرعة دون مراعاة لأي ظرف أو سبب.

كما اعتبرت أن أي تجمع شيعي بحجة إحياء سنن التشيع فإنه يصنف كمعارضة سياسية غير نظامية ، ويعاقب من يفعل ذلك بالسجن المؤبد.

وقررت أيضا هدم كل حسينيات الشيعة وتسويتها بالأرض ومصادرة أموالها وكل ما فيها، ومنع أي نشاط مالي، أو تبرعات لصالح هذه المعابد الوثنية.

وتساءل الرحال :  متى يكون هناك قرار عربي جامع بقطع العلاقات مع طهران؟

كما تساءل أيضا الكاتب والاعلامي السوري محيي الدين اللاذقاني علي حسابه علي تويتر لو لم تكتشف ماليزيا مؤامرة ضخمة ضد أمنها ومواطنيها ، لما قامت بهذه الإجرآت الوقائية البالغة التطرف ضد ايران والشيعة وهدمت الحسينيات وأغلقت المعاهد التعليمية للشيعة ومنعت كل شيعي من التدريس في مدارسها وجامعاتها.

 


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