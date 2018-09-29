تسونامي جديد يقتل العشرات في إندونيسيا

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قتل 48 شخصًا على الأقل في مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية بعدما ضرب المنطقة زلزال قوي تبعته أمواج عاتية (تسونامي).

وجاء ذلك في الإحصائية الأولى لوكالة مكافحة الكوارث الحكومية الإندونيسية.

وأفادت مصادر طبية أن العشرات نقلوا إلى المستشفيات في المدينة بعد تعرضهم لإصابات يتطلب علاج بعض منها التدخل الجراحي.

وضربت أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين سواحل المدينة بعد أن تعرضت لزلزال شديد بلغت قوته 7.5 بمقياس ريختر.

وواجهت السلطات صعوبات في تنسيق جهود الإغاثة بعدما تسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء، ما أدى إلى قطع الاتصالات في أنحاء بالو وبلدة دونغالا الشهيرة بصيد الأسماك، أقرب المناطق إلى مركز الزلزال.

وكانت السلطات قد أطلقت تحذيرا بتعرض المدينة لـ "تسونامي"، لكنها رفعته بعد ذلك.

ولم يقدم المسؤولون حتى الآن أي معلومات جديدة حول حصيلة القتلى، لكنهم قالوا مساء الجمعة إن تقارير أولية أظهرت جثامين بعض الضحايا تحت أنقاض المباني المنهارة.


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