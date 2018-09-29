اليوم.. "صلاح" في موقعة الثأر مع "تشيلسى"

29 سبتمبر 2018 - 09:27 ص

تنطلق في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت بملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي مباراة فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره تشيلسي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتطلع فريق ليفربول لتحقيق الفوز السابع علي التوالي بالمسابقة بعد الانتصار الذي حققه في الجولات الـ6 الماضية، والتي جعلته يتصدر الدوري برصيد 18 نقطة، متفوقا علي مانشستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثانى والثالث على الترتيب.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل مواصلة الانفراد بصدارة الدورى الإنجليزى وتوسيع الفارق مع تشيلسى أحد أبرز المرشحين لحصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم إلى خمس نقاط، بجانب الثأر من الهزيمة التى تعرض لها قبل 3 أيام بملعب "آنفيلد" أمام تشيلسى بنتيجة 1 – 2، ليودع بطولة كأس الرابطة من الدور الثالث.

فى المقابل، يدخل تشيلسى مباراة اليوم وسط معنويات عالية، ساعياً لتحقيق الفوز الثانى على التوالى على ليفربول فى أقل من أسبوع واعتلاء صدارة الدورى الإنجليزى حال تعثر مانشستر سيتى أمام برايتون، ويملك تشيلسى سجلاً مميزاً فى تاريخ مواجهاته أمام ليفربول الذى فاز فى مرة واحدة فى آخر خمس مواجهات فى الدورى ضد تشيلسي، من بينها الهزيمة بهدف دون مقابل فى ملعب "ستامفورد بريدج" فى مايو الماضي.

وستكون الأنظار فى مباراة ليفربول وتشيلسى متجهة صوب الثنائى محمد صلاح وهازارد لما يملكه الثنائى من قدرات فنية وتهديفية فائقة، حيث يعتقد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول وماوريسيو سارى المدير الفنى لنادى تشيلسي، أن محمد صلاح وهازارد يشكلاًن خطراً كبيراً على بداية فريقهما المثالية فى مسابقة الدورى الإنجليزي، لاسيما وأن ليفربول وتشيلسى لم يتذوقا مرارة الهزيمة فى البطولة حتى الآن.