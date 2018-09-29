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اختراق حساب 50 مليون شخص على "فيس بوك"

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فيس بوك
فيس بوك

وكالات- الدويني فولي

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اعترفت الشركة المسئولة عن موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، بأن "نحو 50 مليونًا" من مستخدميه قد تركوا عرضة لخلل أمني.

وأوضحت الشركة أن المهاجمين كانوا قادرين على استغلال إمكانية اختراق وظيفة تعرف "View As" ليتمكنوا من التحكم في حسابات الآخرين.

اكتشف وقوع الاختراق الثلاثاء الماضي، وقالت الشركة إنها أبلغت الشرطة بالأمر، وطُلب من الأشخاص المحتمل تضررهم أن يعيدون الدخول إلى الموقع من جديد يوم الجمعة.
وكتب رئيس الفريق الأمني في الموقع، غاي روسن، أن الخلل قد أصلح.
وأضاف "لأننا بدأنا للتو في إجراء تحقيقنا، لم نقرر بعد هل أن تلك الحسابات قد أُسيء استخدامها، أو هل تم الدخول على أي معلومات فيها. و لانعرف أيضا من يقف وراء هذه الهجمات ولا مكان الموقع الذي انتهت إليه".
وشدد على القول إن "خصوصية الناس والأمن بالغا الأهمية بالنسبة لنا، ونعتذر لما حدث".
وتمثل وظيفة "View As" في فيسبوك إحدى وظائف خصوصية المستخدم التي تسمح للناس بمشاهدة كيف يبدو مظهر صفحتهم للآخرين، ويظهر لهم أي معلومات يمكن أن يشاهدها أصدقاؤهم، وأصدقاء أصدقائهم، أو الجمهور العام.

وقد وجد المهاجمون ثغرات في هذه الوظيفة "سمحت لهم بسرقة رموز دخول فيسبوك، التي يمكن أن يستخدمونها لاحقا للسيطرة على حسابات الآخرين" بحسب روسن.

وأوضح أن رموز الدخول هي المعادل للمفاتيح الرقمية التي "تجعل الناس يبقون داخل موقع فيسبوك، لذا لا يحتاجون إلى إعادة إدخال كلمات السر الخاصة بهم في كل مرة يستخدمون فيها التطبيق".


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