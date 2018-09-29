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رسالة "رونالدو" لـ"صلاح" عقب الفوز بجائزة "بوشكاش"

الرياضة

صلاح ورونالدو
صلاح ورونالدو

محمد الخرو

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هنأ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بحصوله على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

وقال رونالدو في بث مباشر عبر حسابه على إنستجرام: "الكثير يراسلني بشأن جائزة بوشكاش، مبروك لمحمد صلاح عليها، لقد كان هدفًا رائعًا واستمتعت به، أنا أمتلك واحد بالفعل في متحفي".

تنافس رونالدو على جائزة بوشكاش من خلال الهدف الرائع الذي أحرزه من مزدوجة خلفية في مرمى يوفنتوس بدوري الأبطال، والذي أجبر جمهور المنافس على تقديم التحية له حين كان لاعبًا في ريال مدريد.

واستطاع صلاح أن يحصل جائزة أفضل هدف من خلاله هدفه في مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال تصويت الجمهور على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع رونالدو: "مبروك لمودريتش الفوز بجائزة أفضل لاعب".

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