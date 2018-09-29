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فتح تحقيق عاجل فى اغتيال ملكة جمال بغداد

عرب وعالم

تارة فارس
تارة فارس

وكالات- الدويني فولي

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قالت وزارة الداخلية العراقية إن ملكة جمال بغداد وعارضة الأزياء، تارة فارس، قتلت بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليها، في منطقة كمب سارة في بغداد، في 27 سبتمبر، حسب موقع "السومرية نيوز" الإخباري.

وذكر الموقع أن الوزارة قالت في بيان إنها "فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حادثة مقتل عارضة الأزياء، تارة فارس شمعون، التي أصيبت بثلاث طلقات نارية، ما أدى لوفاتها في الحال بمنطقة كمب سارة في العاصمة بغداد".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، واع، عن مصدر في وزارة الداخلية قوله "إن المجموعة المسلحة التي هاجمت تارة فارس، حاولت ابتداء اختطافها".

ووفقا للوكالة، أضاف المصدر أنه "بعد فشل المجموعة بإجبارها على مرافقتهم، اعتدوا عليها بالضرب على الوجه، قبل أن يطلقوا عدة رصاصات أصابتها في منطقة الرأس والصدر، أسفرت عن مقتلها في الحال".

وكانت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، قد اختيرت وصيفة لملكة جمال العراق عام 2014، كما حازت على لقب ملكة جمال بغداد عام 2015.


وتقيم تارة في إقليم كردستان لكنها تتنقل بين الإقليم والعاصمة العراقية للعمل. وما تزال ملابسات مقتلها غامضة.


واعتادت عارضة الأزياء الشابة نشر صورها وإطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها ملايين المتابعين.


وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد، شهدت خلال شهر أغسطس الماضي، وفاة خبيرة التجميل، رفيف الياسري، صاحبة مركز (باربي)، وخبيرة التجميل رشا الحسن في ظروف غامضة، في حادثتين منفصلتين.


كما قُتلت في 25 من الشهر الجاري، الناشطة العراقية سعاد العلي بإطلاق نار في مدينة البصرة، وهي من مؤيدي المظاهرات التي نُظمت ضد الحكومة المركزية بسبب نقص مياه الشرب النظيفة والكهرباء وارتفاع معدلات البطالة في المحافظة الغنية بالنفط.


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