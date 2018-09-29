إحصائية صادمة عن المدنيين الروس في سوريا

29 سبتمبر 2018 - 09:39 ص

قام جهاز الأمن الروسي بنشر أرقام رسمية ،عن أعداد المدنيين الروس الذين يسافرون إلى سوريا خلال 2018 ، والتي وصلت إلي أرقام قياسية.

الأرقام التي تم نشرها لم تشمل بيانات العسكريين الروس، كما لم تفسر ما الذي يفعله المدنيون في سوريا، حيث تقوم موسكو بعملية عسكرية دعماً للرئيس بشار الأسد.

كان جهاز الأمن الاتحادي قد سجل في النصف الأول من هذا العام (2018)، مغادرة أكثر من 17 ألفاً من الروس إلى سوريا، وهو عدد أكثر من أي فترة مدتها 6 أشهر منذ أن بدأت روسيا عمليتها في سبتمبر 2015.

بينما بلغ عدد المسافرين خلال 2016 بأكمله قرابة 22 ألفاً، في حين تجاوز العدد 25 ألفاً في 2017.

ولا ينشر جهاز الأمن الاتحادي بيانات عن الروس الذين يعودون من سوريا ، وفي أواخر العام الماضي (2017)، سافر بوتين إلى سوريا ليعلن أن المهمة تمت ويصدر أمراً بسحب «جزء كبير» من القوة العسكرية الروسية ، كما لا تكشف روسيا عن عدد جنودها في سوريا.

ورغم أن البيانات بشأن الرحلات المدنية الروسية إلى سوريا متاحة علناً، فإنها لم تنشر من قبل.

وقالت عدة مصادر مطلعة إن آلافاً من المتعاقدين العسكريين الروس يسافرون سراً إلى سوريا، حيث يحمل هؤلاء صفة مدنية رغم أنهم يتعاونون مع القيادة العسكرية.

فيما ينفي مسؤولون روس أي صلة بأنشطة المتعاقدين، ويقولون إن بوسع المتطوعين من روسيا أن يحاربوا في سوريا بمفردهم.

وتأتي معظم رحلات المدنيين الروس إلى سوريا في شكل «رحلات عمل» أو «رحلات خاصة»، أو باعتبارهم «عاملين في دعم النقل».

وتسلط الأرقام أيضا بعض الضوء على نطاق الأنشطة الروسية في سوريا؛ لأنها تشمل - فيما يبدو- العاملين المدنيين في صفوف الجيش، وربما تعكس أيضاً وجود متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص يقاتلون في سوريا دعماً للقوات الروسية النظامية، بحسب رويترز.