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لفظت أنفاسها أثناء ممارستها الجنس

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد الشربينى

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كشفت الأجهزة الأمنية غموض العثور على سيدة داخل الأراضي الزراعية بقرية تابعة للمركز، وتبين أن الجثة لسيدة مطلقة على علاقة غير شرعية مع عامل قام بالتخلص منها عقب وفاتها أثناء ممارستها الجنس معه داخل شقته.

وردت معلومات للعميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة في الزراعات القريبة من قرية زاوية بلتان دائرة المركز، وأن المتوفاة ترتدي ملابسها الكاملة ولا توجد آثار لإصابات ظاهرية عليها، وكشف تقرير مفتش الصحة أن المتوفاة بها نزيف شديد.

وتوصل تحريات الأجهزة الأمنية أن المجنى عليها كانت على علاقة بسائق يدعى "أ.أ" 50 عامًا، وارتبط معها بعلاقة غير شرعية وفى نفس الوقت كما توصل فريق البحث إلى شاهد رؤية للأخير ومعه شخص آخر يحملون جثة المتوفاة وتم إلقاؤها في مكان العثور عليها.

وبمواجهته اعترف بعلاقته بالمجني عليها، قائلًا إنه طلب منها الحضور لمنزله وأثناء ممارسة الجنس معها أصيبت بنزيف شديد حتى لفظت أنفاسها ولم يتمكن من نقلها إلى المستشفى خوفًا من المساءلة.

وذكر المتهم أنه اتصل بنجل شقيقه وقاما الاثنان بلفها في "كوفرتة" وحملوها على سيارة نقل وقاموا بإلقائها وسط الزراعات في مكان العثور على الجثة، وإلقى القبض على المتهم الثاني.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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