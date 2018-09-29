"مكي " يكشف سبب غنائه لـ"أغلى من الياقوت"

29 سبتمبر 2018 - 09:45 ص

كشف الفنان المصري أحمد مكي، عن سبب كتابته أغنيته الأخيرة "أغلى من الياقوت"، مؤكدًا أن الفكرة جاءته بعد ولادة ابنة، متابعًا: "شعرت بسعادة غامرة لا توصف بعد رؤية ابني لأول مرة".

وأضاف "مكي"، خلال حوار له مع برنامج "بالعربي TheInsider " إن بعد ولادة طفلة تذكر طفولته وما حدث بها، لافتا إلى أنه عاني من عدة مشاكل بسبب التفكك الأسري وفكر في كتابة كلمات هذه الأغنية كوصية لابنة حتى لا يعاني هو الأخر .

وأكد مكي أن الأغنية وصية لكل طفل محروم من والده.

كما كشف مكي أنه انفصل عن والدة ابنه منذ 5 سنوات، دون أن يشعر ابنه بذلك، ولا يزال يعطيه كل حقوقه.

وتابع أحمد مكي أنه يفكر في التحضير لجزء سادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي" بعد خمسة أجزاء سابقة ناجحة.