معدلات البطالة تنخفض لنسب غير مسبوقة فى مصر

29 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

ذكر موقع "إيجيبت إندبندنت" الصادر بالإنجليزية، أن مصر تشهد انفراجة اقتصادية، حيث انخفضت معدلات البطالة في البلاد إلى نسب غير مسبوقة، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ سنوات.

وتراجعت نسبة البطالة في مصر إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 11.3% في العام 2017-2018، ومن المتوقع أن تشهد انخفاضًا إضافيًا إلى 8.4% بحلول عام 2022 ، وفقًا لما ذكرته هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط.

وأضافت "بركات" في تصريحات صحفية، أن الوزارة أطلقت برنامجًا تدريبيًا لرفع مستوى أداء الموظفين من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوهت بأن الموظفين سيشاركون في تطوير سياسات لتحسين بيئات العمل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك العديد من التدابير التي تنفذها الحكومة لتحسين الشفافية المؤسسية والكفاءة.

في مايو قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي، إن "معدل البطالة انخفض إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بـ12 % في الربع الأول من العام الماضي" .

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه إن "عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.9 مليون في الربع الأول من العام بانخفاض قدره 409 ألف عن الربع المناظر في عام 2017، وأقل من 215 ألف في الربع الأخير من عام 2017".

وقال البيان إن "حجم القوى العاملة بلغ 29.2 مليون شخص، بزيادة قدرها 37000 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وانخفاضًا بمقدار 86 ألف عن الربع الرابع من عام "2017.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن "مصر تهدف إلى توفير 750 ألف فرصة عمل في العام المالي 2018/2019 ما يحسن من قدرة سوق العمل على توفير 870 ألف وظيفة في 2021- 2022".