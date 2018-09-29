بالفيديو.. "سلفستر" يداعب "ساويرس" على مسرح الجونة

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سيلفستر ستالون
سيلفستر ستالون

محمد الخرو

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نجيب ساويرس

مهرجان الجونة

سلفستر ستالون

داعب الفنان سلفستر ستالون نجم هوليود، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس خلال تكريم الأول في مهرجان الجونة السينمائي الذي أسسه "ساويرس".

وحصد "ستالون" جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني بعد اختيار ثلاثة أسماء لتكريمها في الدورة الثانية من المهرجان وهم المخرج المصري داود عبد السيد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة، ونجم هوليود سلفستر ستالون، حيث تم تكريم أول اسمين في حفل الافتتاح في حين تم تكريم سلفستر ستالون في الختام.

وأقيم الخميس الماضي حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.

وحرص على حضور حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام، ونيللي كريم، وغادة عادل، والنجم العالمي كلايف أوين، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

واستضاف المهرجان 150 نجمًا عربيًا وعالميا، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

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