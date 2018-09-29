بيت الزكاة يتكفل بعلاج قوائم انتظار أحد المستشفيات الجامعية

29 سبتمبر 2018 - 09:55 ص

تكفل بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يعمل تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس، بعلاج الحالات التى على قوائم الانتظار بمستشفى جامعة المنصورة وذلك ضمن مشاركته في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء قوائم الانتظار في المستشفيات.

واستعرض وفد من بيت الزكاة زار المستشفى مع المسئولين داخلها عددًا من الحالات الموجودة على قوائم الانتظار لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال، كي يتولى بيت الزكاة التكفل بتكاليف علاجها، وذلك بعد النتائج الطبية المتميزة للعمليات التي أجراها الفريق الطبي بالمستشفى.

وأشاد وفد بيت الزكاة والصدقات، بالعناية الطبية الفائقة التي تتمتع بها الحالات التي تكفل بيت الزكاة بعلاجها، معربًا عن تطلعه لعلاج المزيد من الأطفال الموجودين على قوائم الانتظار، والإسهام في رفع كفاءة التجهيزات الطبية بالمستشفى.

من جانبه أعرب أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى جامعة المنصورة، عن تقديره للدعم الذي يقدمه بيت الزكاة للمستشفى ومساهمته في تسريع الانتهاء من قوائم الانتظار بالنسبة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال، مؤكدًا أن المستشفى يتطلع لمشاركة بيت الزكاة في حملة “أطفال الدلتا بلا فيروس سي”، التي تهدف للاكتشاف المبكر لعدوى “فيروس سي” في الأطفال بـ(6) محافظات بمنطقة الدلتا، وعلاج الأطفال المصابين بالفيروس بعقار الهارفوني الموصي به عالميًا، حيث توجد قائمة انتظار تضم (200) طفل.