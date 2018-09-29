مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب مقطورة

29 سبتمبر 2018 - 09:58 ص

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 6 آخرون إثر انقلاب مقطورة جرار زراعي بمصرف مياه بقرية تل القاضي التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، بانقلاب جرار زراعي بمقطورة بمصرف بقرية تل القاضي التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع 5 عمال باليومية، وإصابة 6 آخرين.

تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.