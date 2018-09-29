مطار القاهرة يدرس منع الركاب من التدخين نهائيًا

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وكالات - حنان حمدتو

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كشفت مصادر داخل ميناء القاهرة الجوى عن دارسة الإدارة لقرار يلزم المسافرين جميعًا بالامتناع عن التدخين داخل صالات السفر والوصول نهائيًا، وتدور مناقشة عن إلغاء غرف التدخين الحالية بالصالات وداخل كافتيريات صالات الترانزيت والسفر، على أن يتم التدخين خارج الصالات.

وأضافت المصادر أن القرار ما زال تحت الدراسة وهناك العديد من المطارات تمنع التدخين نهائيًا, خاصة أن الراكب يقضي بالمطار ما بين ساعتين إلى 4 ساعات على الأكثر، بينما أحيانًا يطير علي رحلات لأكثر من 11 ساعة بدون تدخين .

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