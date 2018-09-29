» شاهد.. منتقبة تقفز على فنان فوق المسرح

29 سبتمبر 2018 - 10:01 ص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب للفنان الإماراتي عبد الله بالخير وهو يغني على أحد المسارح مرتديًا “اللون الأحمر”، ويرقص بجانب طفلين، قبل أن تقفز عليه فتاة “منتقبة”.

وأظهر الفيديو الموقف المحرج الذي تعرض له بالخير خلال إحيائه واحدة من فعاليات مهرجان الطفل بأبو ظبي الإماراتيّة، قبل أن تقتحم امرأة مُنقبة المسرح، وتقفز على بالخير، وسط ارتباكه وصياح الجمهور.

وكان بالخير يرتدي اللون الأحمر الذي يفضله، لأنه، بحسب تصريحات سابقة، “يعطيه المزيد من الإبداع، وهذا الأمر يمنحه المزيد من الجرأة، بالإضافة إلى كونه شخصية مثيرة للجدل. عادة كل الأعمال التي يقدمها، بما فيها أعماله الموسيقية، ينقسم الناس حولها بين مؤيد ومعارض ومحايد”.