جهود مكثفة لفك طلاسم قتل سائق فى البحيرة

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فكت الأجهزة الأمنية في البحيرة، غموض العثور على جثة سائق "توك توك" بها طعنات وجروح ذبحية بحوش عيسى.

وردت معلومات لمركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام بوصول سلامة ع س 26 سنة سائق "توك توك" ومقيم بناحية قرية الريكو بدائرة المركز "جثة هامدة" وبها آثار وطعنات متفرقة.

بسؤال شقيقه عطية قال إن شقيقه استقل دراجته البخارية "توك توك"، ولم يعدو وعلم من الأهالى بالعثور على جثة شقيقه المذكور بطريق حوش عيسى أبو المطامير أمام عزبة أبوحميد بدائرة المركز، وكذا عثورهم على متعلقاته الشخصية هاتف المحمول، مبلغ 55 جنيهًا بمحل الواقعة، وعدم وجود دراجته البخارية، ولم يتهم أحدًا بذلك وتحرر المحضر اللازم.

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