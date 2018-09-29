المصرى يهدد بالانسحاب من الدورى

محمد عبد الحارس
هدد محمد خولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، بالانسحاب من مسابقة الدوري حال عدم لعب الفريق على استاد بورسعيد.
وأضاف "خولى" فى تصريحات له عبر شاشة "أون سبورت": "من المفترض أن تكون مباراة طلائع الجيش هيّ الأخيرة لنا على ملعب برج العرب".
وتابع: أين وعود اتحاد الكرة بإقامة مباريتنا في بورسعيد؟، حصلنا على وعد بأن تكون مباراة نجوم المستقبل الماضية هيّ الأخيرة في برج العرب".
وواصل: "ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، أكد لي أن مباراة المصري المقبلة ستقام في بورسعيد".
وأنهى: "إذا لم ينفذ اتحاد الكرة وعده فهذا يعني أننا سننسحب من الدوري".
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