المصرى يهدد بالانسحاب من الدورى

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هدد محمد خولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، بالانسحاب من مسابقة الدوري حال عدم  لعب الفريق على استاد بورسعيد.

وأضاف "خولى" فى تصريحات له عبر شاشة "أون سبورت": "من المفترض أن تكون مباراة طلائع الجيش هيّ الأخيرة لنا على ملعب برج العرب".

وتابع: أين وعود اتحاد الكرة بإقامة مباريتنا في بورسعيد؟، حصلنا على وعد بأن تكون مباراة نجوم المستقبل الماضية هيّ الأخيرة في برج العرب".

وواصل: "ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، أكد لي أن مباراة المصري المقبلة ستقام في بورسعيد".

وأنهى: "إذا لم ينفذ اتحاد الكرة وعده فهذا يعني أننا سننسحب من الدوري".

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