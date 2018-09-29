علاء مبارك يطالب النادي الأهلي بهذا الشىء

29 سبتمبر 2018 - 10:07 ص

طالب علاء مبارك، النادي الأهلي بالحصول على البطولة الأفريقية الحالية والتي وصل بها الفريق إلي الدور القبل النهائي.

وقال علاء في تغريده له بـ"تويتر"ردًا على أحد متابعيه سأله عن صحته وصحة الرئيس الأسبق "مبارك": "الحمد الله بخير، وان شاء الله الأهلي يفوز ونوصل نهائي أفريقيا بإذن الله".

وكان حساب يحمل اسم محمود مسلم، قد نشر تغريدة موجهًا حديثة لـ"علاء" قائلًا: "أخويا الكبير طمني علي أبويا إللي أمنية حياتي أشوفه وأطمن عليه بس ربنا يطولنا في عمره ويديله الصحة يا رب".