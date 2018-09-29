بالتفاصيل.. أجندة الرئيس السيسي خلال زيارته نيويورك

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وكالات - حنان حمدتو

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أفادت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي،  شارك خلال زيارته الأخيرة لنيويورك في 4 قمم عالمية و19 لقاء ثنائيًا ومتعدد الأطراف طرح خلالها رؤية مصر أمام ما يمكن وصفه بمجلس إدارة العالم.

وقالت الهيئة في تقرير لها بالأمس، إنه في السنوات الأخيرة، وبسبب التحولات التى يمر بها النظام السياسي الدولى، أصبحت الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة اجتماع "لمجلس إدارة العالم"، يناقش فيها قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولى فى مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك من شواغل وشئون كل شعوب الدنيا.

وأضافت أن هذا المجلس المنعقد لإدارة شئون العالم يشهد تسابقا بين كبار القادة والزعماء فى السنوات الأخيرة لعرض مواقف دولهم، والسعى من أجل كل ما يحقق المصالح الوطنية لشعوبهم، ويعزز دورهم فى إطار النمط الجديد من العلاقات الدولية التى أصبحت بالفعل تدار بشكل جماعى بعد انتهاء حقبة الثنائية القطبية، وإخفاق محاولات انفراد قوة أو حتى عدد محدود من القوى الدولية بفرض دورها وإرادتها ورؤيتها على النظام الدولى.

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