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براد بيت يثأر من أنجلينا جولي ويحرمها من الميراث

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براد بيت وأنجيلينا جولي يتزوجان بعد إنجاب 3 أطفال
براد بيت وانجلينا جولي

محمد الخرو

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أوصى الفنان الأمريكي براد بيت بكل تركته لأبنائه الستة، وحرمان زوجته السابقة أنجلينا جولي من جميع أملاكه في الوصاية.

ومن المقرر تقسيم براد بيت الميراث، الذي قدره 250 مليون دولار، بالتساوي بين أولاده الستة، ويقوم بإنشاء صندوق استئماني يمكن فتحه فقط بعد وفاته، بحسب ما نقله موقع، "Radar Online ".

وصرح مصدر: "يريد براد التأكد من أن جميع الأموال التي لم يعطها لأنجلينا بعد الطلاق.. أن تكون محمية بشكل جيد".

وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر الماضي أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في نوفمبر، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

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