  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

أمل فتحى

حبس أمل فتحى سنة وغرامة 20 ألف جنيه

رونالدو

بالصور.. القصة الكاملة لاغتصاب رونالدو فتاة أمريكية

صورة الخبر

معدلات البطالة تنخفض لنسب غير مسبوقة فى مصر

فنانة شهيرة ترتدي ملابس من "القمامة"

فنانة شهيرة ترتدي ملابس من "القمامة"

كرم

"D N A" يثأر لأطفال مذبحة الشروق

"العقاد" يفجر جدلا داخل الجماعة الإسلامية

"العقاد" يفجر جدلا داخل الجماعة الإسلامية

مصرع 3 مواطنين إثر انقلاب سيارة محملة بمواد البناء فى ترعة بالغربية

مصرع شقيقتين فى انقلاب سيارة

الرئيس السيسي

بالتفاصيل.. أجندة الرئيس السيسي خلال زيارته نيويورك

علاء

علاء مبارك يطالب النادي الأهلي بهذا الشىء

شاهد.. زوج أحلام يتغزل فى كريم أساسها

الصفحة الأخيرة

"أحلام": تمنيت دخول العسكرية
"أحلام": تمنيت دخول العسكرية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دموية بين عائلتين في إمبابة

#

أم ونجلاها يقتلون زوج شقيقتها للخلاف على قبض جمعية

#

عامل يتهم شقيق زوجته بقتلها بسوهاج

#

زيادة أسعار تعريفة «كريم»

الانتحار

الحوت الأزرق

حمدى الفخرانى

ياسيمن الفخرانى

أثار فيديو نشرته الفنانة الإماراتية أحلام ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ظهر معها زوجها في الفيديو وهو يشيد بكريم الأساس الذي تضعه ويقول لها: أنها “جميلة من دون مكياج”.

وظهر مبارك الهاجري، مع الفنانة الخليجية عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”، وهو يشيد بالنوع الجديد من كريم الأساس الذي تضعه، مبينا أنه زاد من جمال زوجته بشكل ملحوظ.

وأوضحت أحلام أن زوجها يتغزّل بها بهذا الشّكل للمرة الأولى، مشدّدة على أنّها معجبة للغاية بإطلالتها وجمال وجهها، وتفكر أنْ تضع لنفسها دائمًا المكياج لنفسها.

فيما قالت هي: إن زوجها يغنّي لها منذ الصّباح الباكر، ويتغزّل بجمالها ويقبّلها، ويقول لها مازحاً: “أنتي بطتي ووزتي”.

ويأتي هذا بعد أن كانت الفنانة أحلام كشفت الفترة السابقة عن اعتزالها لمواقع التواصل الاجتماعي فترة من الوقت، لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، لتعلن عن هذا الخبر من خلال نشر آخر صورة لها.

وجاء تعليق احلام بأنها ستكون آخر صورة لها في الفترة الحالية، نظراً لاستعدادها لتسجيل ألبومها القادم، وأنها ستعود للتواصل مع كل محبيها عقب الانتهاء من عملها.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «طارق» يعيد فنانات الزمن الجميل بإطلالة عصرية
» ضربة موجعة لـ "بى إن سبروت" من "كاف"
» شاهد.. أمطار غزيرة في الحرم المكي
» القصة الكاملة لاحتجاز صيادين مصريين
» ماتت ابنتها.. فانتحرت بالفيوم
» لعبتان تحذر منهما ابنة الفخرانى يدفعان للانتحار
» حلا شيحة تحذف صور عائلتها من "إنستجرام"
» عشقها محمد وفيق وانتظرها 20 عامًا ليتزوجها
» براد بيت يثأر من أنجلينا جولي ويحرمها من الميراث
» إليسا: لا يمكن تأجيل قول هذه الكلمة
» شاهد.. منتقبة تقفز على فنان فوق المسرح

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية