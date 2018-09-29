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عشقها محمد وفيق وانتظرها 20 عامًا ليتزوجها

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كوثر العسال وزوجها محمد وفيق

منار شديد _ومتابعات

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عقدين من الزمان مدة ليست بقليلة كان يخفي وراءها الفنان محمد وفيق، مشاعره الفياضة تجاه زوجته ورفيقة دربه الفنانة كوثر العسال التي يحل اليوم ذكرى وفاتها، تلك المرأة التي وافقت على الزواج من حبيبها دون تردد في نهاية الثمانينيات بعدما عرض عليها الأمر عقب وفاة زوجها الأول عبد المنعم إبراهيم، لتبدأ بينهما قصة حب بعد الزواج مفعمة بالمشاعر.

كان ابن خالتها، ومنزلهما متقابلان، وكانت تربطهما علاقة صداقة وطيدة، إلا أنه بدأ يشعر تجاه "العسال" بمشاعر مختلفة ولكن انقلب الأمر إلى قصة حب وخجله كان حائلًا بينه وبين الاعتراف لها بمشاعره، لذلك تزوجت من آخر، وتسبب ذلك في ضياع حبيبته منه، إلا أنه ظل 20 عامًا في انتظارها حتى توفي زوجها ليتزوجها.

اعتزلت "العسال" الفن مبكرًا، واختفت عنها الأنظار تدريجيًا بعد ظهورها بشخصية "درية" زوجة الوزير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، اهتمت بحياتها الشخصية وكرست حياتها لزوجها محمد وفيق والاهتمام به وبأعماله الفنية.

وصرح من قبل زوجها خلال لقاء تليفزيوني فى برنامج "عقد النجوم" عن مدى حبه وإخلاصه لزوجته، قائلاً: "أنا وكوثر مالناش غير بعض، يعني هي مالهاش غيري وأنا ماليش غيرها، إحنا ماليين حياتنا ببعض"، ورغم ذلك لم يرزقهما الله بأبناء.

كان لوفاتها بالغ الأثر على زوجها، حيث واجهت المرض عدة سنوات إلا أن وافتها المنية، ما سبب صدمة كبيرة لزوجها الذي وقف في عزائها ولم تفارق دموعه عينيه، وقرر أن يتبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بمنزلهم بالمهندسين، بكل ما فيه من أثاث إلى أحد الشباب المقبل على الزواج، وقرر أن يعيش على ذكراها حتى ألحق بها فى 2015، وأوصى بأن يُدفن إلى جوارها.

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