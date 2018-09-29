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حلا شيحة تحذف صور عائلتها من "إنستجرام"

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حلا شيحة
حلا شيحة

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هويدا بركات

حذفت الفنانة حلا شيحة صور أطفالها وزوجها من على حسابها الشخصي "إنستجرام" بعد نشرها بلحظات، وهم يقضون نزهة بإحدى حدائق مدينة بانف الكندية، الأسبوع الماضى وغردت على الصور قائلة: "عائلتى الجميلة التى أحبها واحترمها وأعشقها، كل لحظة معهم هى نعمة من الله".

ولكن حلا، ترفع هذه الأيام شعار نشر الصور ثم حذفها، فبعد أن نشرت صور أطفالها وزوجها حذفت الصور سريعًا، وهذه ليست المرة الأولى، فبعد عودتها للأضواء ونشر صور جديدة لها بدون حجاب وفجأة وبدون أى مقدمات حذفت حلا شيحة كل صورها من حسابها على الإنستجرام.

كانت حلا شيحة فاجأت الجميع قبل أكثر من 5 أسابيع، بإعلان عودتها إلى التمثيل مرة أخرى وخلعها الحجاب، وذلك بعد فترة اعتزال وارتداء النقاب دامت 12 عامًا كاملاً عقب تقديمها فيلم “كامل الأوصاف” مع عامر منيب عام 2006، لتختفي بعدها تمامًا وتطير إلى كندا لتعيش مع زوجها وأبنائها.

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