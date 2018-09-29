قاتلة ابنة زوجها: "كنت بأدبها"

29 سبتمبر 2018 - 10:22 ص

أدلت المتهمة بقتل وتعذيب ابنة زوجها بتفاصيل الواقعة قائلًا: "كنت بأدبها ولم أكن أنوى التخلص منها.. وحاولت نصحها كثيرًا للبعد عن سلوكها المشين الذي جعل سيرة الفتاة على كل لسان بالمنقطة.

وذكرت المتهمة، أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، أنها لم تكن تعلم أن الفتاة ستموت من شدة الضرب لكنى أحبها ونصحتها كثيرًا لأن والدها كان دائم التعدي عليها بالضرب بسبب طلبه تغيير سلوكياتها، وعدم الخروج من المنزل كثيراً فى غير أوقات وجوده.

وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة، حبس الزوجة فى واقعة الفتاة المقتولة على يد والدها لسوء سلوكها كما أكد الأب فى تحقيقات النيابة أمس عقب القبض عليه وقررت حبسه، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية.