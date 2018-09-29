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لعبتان تحذر منهما ابنة الفخرانى يدفعان للانتحار

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ياسمين الفخرانى
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نجلة "الفخراني" تستغيث من "الحوت الأزرق"

الانتحار

الحوت الأزرق

حمدى الفخرانى

ياسيمن الفخرانى

حذرت ياسمين حمدى الفخرانى، ابنة البرلمانى السابق حمدى الفخرانى المتواجد خارج مصر حاليًا،  الآباء من ممارسة أبنائهم للعبتى "دوكى دوكى، مومو" مشيرة إلى أن  هذه الألعاب تدفع الأطفال إلى الانتحار.

وقالت الفخرانى خلال تدوينتها على "فيس بوك": "دوكي دوكي  ومومو ولسه يا ما هيطلع، هي بلاعة واتفتحت، خللوا بالكم المشكلة هي الفضول واللي بيخليك قرفان من فيلم رعب وكئيب بس عاوز تعرف آخره لغاية ما توصل  ما تعرفش ترجع حتى لو كنت عاوز ده".

وأضافت ابنة الفخرانى: "أهم حاجة مافيش لعبة ولا حالة أنت توصل لها تفضل سرية وتفضل تعافر وتقاوم لوحدك، للأسف كتير اللي اعرفه واللي قريت عنه حاولوا يقاوموا لوحدهم بس اتغلبوا عرفوا ولادكم ده أي حاجة مقلقة ييجوا يقولوا على طول".

جدير بالذكر أن نجل البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، خالد، 18 سنة ، انتحر شنقا بسبب مروره بأزمة نفسية حادة داخل منزل العائلة بنطاق قسم أول المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة بمستشفى المنشاوى بطنطا، وتردد أيضًا أنه انتحر بسبب ممارسته للعبة  الكترونية تسمى الحوت الأزرق.

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