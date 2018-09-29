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السلحفاة فى المنام امرأة تتزين وتتعطر للرجال

تفسير الأحلام

سلحفاة
سلحفاة

عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت سلاحف وبأحجام متفاوتة ومسكت منها بيدي. أرجو التأويل وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلحفاة تدل على امرأة تتعطر وتتزين وتعرض نفسها على الرجال، وتدل على الرجل يحكم بين الناس أو القاضى أو العالم أو رجل صالح وتقي وعابد وزاهد لأن السلحفاة أعلم أهل البحر.

فمن أصاب سلحفاة أو ملكها أو دخلت منزله أو أكل من لحمها، فإنّه يخالط عالمًا ذو علم وزهد يصاحبه أو يصاهره أو يستفيد منه خيراً وعلماً نافعاً. ومن رأى سلحفاة مكرمة في بلد فإن أهل العلم في ذلك البلد أعزاء، وإن رآها في مزبلة فإن هناك عالماً ضائعاً بين الجاهلين.

والسلحفاة للمتزوجة تدل على صدق الزوج وإخلاصه ومحبته، والسلحفاة على الفراش تدل على الحمل وفي المطبخ رزق وفي غرف النوم ستر، وتحت الفراش رزق بأبناء، وفوق السطح ارتقاء وعلو شأن.

والسلحفاة للعزباء تدل على تيسير الزواج برجل صالح ينفق بسخاء، وتقبيل السلحفاة بشرى بخبر سار ويدل على الرزق والزواج الذي يقوم على التفاهم. والسلحفاة للحامل بشرى بولادة طبيعية وميسرة.

والسلحفاة فى البحر أو على شاطئ البحر تدل على السفر طلبًا للعلم أو الرزق. واحذرى فقد تدل السلحفاة على المكر والخديعة، والتجسس.

وقد تدل السلحفاة ودواب البحر على الرجال على قدر خطرها ومنازلها وعداوتها للإنسان وشوكتها يكون التعبير. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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