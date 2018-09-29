"صالح": "غير متحمس لأداء وزير التعليم"

29 سبتمبر 2018 - 10:29 ص

شن الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، هجومًا على وزير التربية والتعليم وطالب الدولة بالبحث عن بديل غيره لأنه لا يصلح لهذا المنصب "حسب تعبيره".

وقال "صالح" في مقالة الأسبوعي بجريدة المصري اليوم، تحت عنوان "حكايات السبت": "خطة تطوير التعليم، قد تكون إيجابية وبناءة، ولكن كثير من الأصدقاء محرري التعليم المخضرمين يؤكدون أنهم لم يطلعوا عليها، فهي في عقل الوزير طارق شوقى، أقنع بها الرئيس ومجلس الوزراء، والرئيس يدعمه بشكل غير محدود ويدعم خطته".

وتابع: "أنا غير متحمس لأداء الوزير، فقد يكون صاحب فكر ورؤية، لكنه ليس أهلاً لتنفيذ هذه الفكرة، حتى لو كانت فكرته هو، فدولة مركزية مثل مصر، يجب على الوزير أن يتفاعل مع الجماهير، ولكن الوزير يليق به أحد المناصب الاستشارية الرئاسية ليخطط للتعليم، لكنه فى المنصب التنفيذي غائب عن الصورة تمامًا، مؤكدًا أن أداؤه وتصريحاته ومداخلاته فى الأزمات الأخيرة تؤكد ذلك.

وواصل "صالح" انتقاده لوزير التعليم قائلًا: "لن يجدي معنا التبشير بتعميم "التابلت" بعد أسابيع معدودة، فنحن نحتاج إلى وزير حقيقى للتعليم، قادر على التعاون والتنسيق مع باقي أجهزة الدولة لإعادة الهيبة والاحترام للعملية التعليمية، أعتقد أن ما أقوله من دعائم الأمن القومي، ولابد أن تنتبه "الرئاسة" والحكومة لذلك.