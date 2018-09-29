» ماتت ابنتها.. فانتحرت بالفيوم

29 سبتمبر 2018 - 10:32 ص

أقدمت سيدة على الانتحار بمنطقة أرض حماد مركز سنورس، بالفيوم بتناولها أقراص تسوس القمح إثر مرورها بأزمة نفسية سيئة بسبب وفاة ابنتها.

وردن معلومات للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزى بوصول "هـ.ع" 45 سنة ربة منزل، مقيمة بأرض حماد بمركز سنورس، جثة هامدة، إثر تناولها مادة سامة.

وبسؤال أقاربها قرروا أن السيدة تناولت أقراص مكافحة تسوس القمح، للتخلص من حياتها، لمرورها بأزمة نفسية، بسبب وفاة ابنتها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.