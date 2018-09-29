رسالة مؤثرة لـ شذى حسون بعد حملة اغتيال النساء بالعراق

29 سبتمبر 2018 - 10:40 ص

بعد ثلاث حوادث متتالية أدت إلى مقتل ثلاث نساء عراقيات شهيرات كان آخرهم بالأمس وصيفة ملكة جمال العراق تارا فارس، أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن حزنها وغضبها من هذه الأحداث.

حيث نشرت شذى عبر حسابها الخاص على إنستجرام صورة جمعت فيها صور كل من خبيرتي التجميل العراقيتين رفيف الياسري ورشا الحسن بالإضافة إلى تارا فارس وكتبت عليها “نساء العراق بأي ذنب قتلوا” إضافةً إلى تواريخ مقتل كل منهنّ.

وأرفقت الصورة بالتعليق: ”ترحموا عليهن في هذه الجمعة المباركة وأي أحد يتلفظ بكلمة واحدة غير لائقة عنهن وهن ميتين يعتبر إرهابيا وبلوك سريع لأن ما أقبل مريضين ومعقدين عندي في الصفحة .. الله هُو الحكم العدل وهو غفور رحيم العراق..إلى متى”





