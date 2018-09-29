"D N A" يثأر لأطفال مذبحة الشروق

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الطب الشرعي

نيابة القاهرة الجديدة

مذبحة الشروق

رئيس النيابة

أثبت تحليل الـd n a الخاص بأطفال مذبحة الشروق أن الأطفال الأربعة هم أبناء الأب القاتل وليس العشيق كما زعم الجاني.

وقامت مصلحة الطب الشرعي بتسليم تقريرها بشأن الأطفال الأربعة لنيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة.

كان قسم الشروق، تلقّى بلاغًا بمقتل المدعوة "منال. ن. إ"، 27 سنة، وأطفالها الأربعة، داخل الشقة محل سكنهم بمنطقة المساكن الاقتصادية، والعثور على جثثهم مفصولة الرأس، وبجوارهم سكين، وعدم تواجد الزوج "كرم. م. ع"، 38 سنة، خفير وسمسار، وعلى الفور قام قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث؛ لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها، حيث تبيّن من خلال التحريات هروب الزوج وتوجهه إلى بلدته بناحية آبار الوقف بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "محل إقامته الأصلي".

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وإعداد الأكمنة اللازمة، أسفر أحدها عن ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لشكّه فى سلوك زوجته، وانفصالهما قبل ثلاثة أيام من ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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