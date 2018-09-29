"صناعة المعلومات": "احذفوا بياناتكم وصوركم فورًا"

29 سبتمبر 2018 - 10:45 ص

طالب عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة الإنترنت بغرفة التكنولوجيا وصناعة المعلومات، المصريين بسرعة حذف بياناتهم الخاصة من حسابات "فيس بوك" بعد اختراقه قائلا: "احذفوا بياناتكم وصوركم من على فيس بوك فورًا".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع الإعلامي سعيد حساسين، بعض الهاكرز تمكنوا من الحصول على شيء يساوي الباسورد يستطيع الهاكرز التحكم في حسابك كأنه أنت.

وتابع رئيس مجموعة الإنترنت بغرفة التكنولوجيا وصناعة المعلومات، أن ما حدث بالضبط: "مفتاح شقتك بقى مع حد تاني ده توضيح بسيط جدا للي حصل النهاردة".

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