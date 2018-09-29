الزمالك راحة من التدريبات الجماعية

29 سبتمبر 2018 - 10:46 ص

منح الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، على أن يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة الهلال السعودى بداية من غد الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقام في الرياض في السادس من أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق ستصل مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد خوض مباراة القادسية الكويتي في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.