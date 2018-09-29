طالب يهتك عرض شقيقته تحت تهديد السلاح

29 سبتمبر 2018 - 10:49 ص

قررت نيابة البساتين الجزئية برئاسة محمد أمين، وكيل النيابة، ضبط وإحضار طالب متهم بهتك عرض شقيقته تحت تهديد السلاح.

وردت معلومات من ربة منزل إلى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، يفيد اكتشافها قيام نجلها البالغ من العمر 21 عاما، طالب، بهتك عرض شقيقته 12 سنة تحت تهديد السلاح.

وذكرت السيدة أنها أثناء عودتها إلى المنزل شاهدت نجلها يفر هاربا للخارج، وفوجئت بابنتها عارية داخل غرفتها، وبسؤالها أكدت أن شقيها دخل عليها غرفتها حاملا فى يده "سكين"، وأجبرها على خلع ملابسها بالكامل، وحاول اغتصابها ولكن حينما شعر بدخولها المنزل فر هاربا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.