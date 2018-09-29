رئيس وزراء سابق يشترى ناديا إيطاليًا

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الرياضة

سيلفيو برلسكوني
سيلفيو برلسكوني

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رئيس الوزراء

كرة القدم

ايطاليا

ميلان

سيلفيو برلسكوني

قام رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بشراء نادي مونزا الإيطالي وهو أحد الأندية التي تنافس في الدرجة الثالثة، ويعد شراء هذا النادي بوابة جديدة لدخول "برلسكوني" إلى عالم كرة القدم من جديد.

واستحوذ برلسكوني على نادي ميلان نحو 30 عاماً قبل أن يبيع النادي، المتوج بطلاً لأوروبا سبع مرات، إلى مجموعة استثمارية صينية في عام 2017، وبعدها استحوذ صندوق "إيليوت مانيجمنت" الأمريكي على النادي في وقت سابق من العام الجاري.

ويعود برلسكوني اليوم إلى عالم كرة القدم من جديد عبر الاستحواذ على نادي الدرجة الثالثة، مونزا، حيث أعلنت شركة "فينينفيست" القابضة، التي يمتلكها برلسكوني، شراء النادي في صفقة قيمتها ثلاثة ملايين يورو "3.5 مليون دولار".

وسيتولى أدريانو جالياني، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان لفترة طويلة، مسؤولية إدارة ناي مونزا الذي لم يسبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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