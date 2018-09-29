"ضحية الحرق بالمعادي" يروى تفاصيل الحادث

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روى "إيهاب" شاب المعادي ضحية الحرق، تفاصيل تعرضه للحرق بعدما أقدم أصحاب فرن على إشعال النيران فيه حيًا.

وقال "إيهاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"  مع الإعلامي سعيد حساسين: "كنت قاعد على القهوة وواحد قاعد جنبي فنادي عليه آخر فغادر المكان وعاد بعد 15 دقيقة تقريبا، وجلس بجواري وخطف مني هاتفي وسألني من أين أنت؟ فأخبرته أنا من المعادي ".

وأضاف: "بقوله هات التليفون قالي تعالي بره ونتكلم، وفضل يزق وواخد التليفون وماشي، بعدها حدث اشتباك بالأيدي".

وواصل: "الناس تدخلوا وفضوا الاشتباك، وأنا ماشي لقيته بيجري ورايا ومعاه زميله، زنقوني عند بتاع الفرنة وراحوا حاطين البنزين على وشي وقال لزميله ولع واخلص".

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