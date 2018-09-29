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"مشروبات ومأكولات وعربات" خدمات أطلقها مطار القاهرة للركاب

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وكالات - حنان حمدتو

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بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى في إطلاق خدمات جديدة مقدمة للركاب داخل صالات الانتظار، وأشارت الشركة  إلى أنه سيتم تطبيقها أولاً من داخل مبنى الركاب رقم 3  بالمطار.

ومن ضمن هذه الخدمات، تسيير عربات داخل الصالات تكون موجودة بجوار كل صالة سفر وخاصة صالة الترانزيت، تحمل العربات صغيرة الحجم زجاجات مياه وعصائر ومشروبات ومأكولات لبيعها للركاب وتقديم الخدمات لهم، خاصة أن بعض الركاب تعاني من قلة الخدمات داخل صالات السفر، وبعد الكافتيريات عن بوابات المغادرة ما يحتاج من الراكب السير لمسافة داخل الصالة.

وقالت الشركة  سوف تبدأ الخدمة الجديدة بمبني الركاب رقم 3 بالمطار, وفور التأكد من نجاحها يتم تطبيقها علي باقي الصالات السفر بالمطار.

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