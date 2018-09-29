» ضربة موجعة لـ "بى إن سبروت" من "كاف"

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الكاف

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افريقى

وجه الاتحاد الأفريقي "كاف"، ضربة موجعة لقناة "بي إن سبورت"، بعدما قرر منح الاتحادات الأهلية، حقوق تسويق مباريات المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 المزمع إقامتها فى قطر.

وأعلن المكتب التنفيذي لـ"كاف" خلال اجتماعاته المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، منح المنتخبات الحقوق التسويقية والإعلانية لمبارياتها في التصفيات.

وستكون المرة الأولى في تاريخ "كاف" التي يمنح فيها الحقوق للمنتخبات، بعد أن كانت مباريات التصفيات "مركزية" ويقوم بتسويقها مجمعة.

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