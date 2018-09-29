مصرع شقيقتين فى انقلاب سيارة

29 سبتمبر 2018 - 11:08 ص

لفظ شقيقتان أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيبت أخرتان في انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من مصنع "قوطة" بمدينة العاشر من رمضان.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مصنع "قوطة" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع "ولاء أيمن" 22 سنة، طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلية، وشقيقتها "إيمان" 21 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الألسن، فيما أصيبت فتاتان كانتا برفقتهما، بكدمات.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، فيما تبين أن والدة المتوفاتين متوفاة منذ سنة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.