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وهدان:

الجالية المصرية بأمريكا ضربت أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن

الحياة السياسية

وكيل مجلس النواب
وكيل مجلس النواب

أمينة عبد العال

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زمن الفن الجميل

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالدور الإيجابي والفعال التي قامت به الجالية المصرية في أمريكا وحفاوة استقبالها وعزيمتهم على مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره السنوي لاجتماعات الجمعية العامة، مؤكدا أن الجالية المصرية ضربت أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن.

 وأوضح "وهدان" في بيان صحفي له اليوم، أن الجاليات المصرية بأمريكا استقبلت الرئيس السيسي بتظاهرة  كبيرة وبالأغاني الحماسية والشعارات الوطنية، مرتدين «تشيرتات وكابات» تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتظروه أمام مقر إقامته بنيويورك، للترحيب به، ملوحين بالأعلام المصرية ولافتات كتبوا عليها «تحيا مصر».

وأضاف "وكيل النواب" الذي يترأس وفد برلماني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، أنه دائما ما تضرب الجاليات المصرية في الخارج، الأمثلة في الدفاع عن هوية الدولة المصرية ضد المحاولات المستمرة من جماعة الإخوان وحلفاؤها لتشويه الدولة وتزوير الحقائق.

وأشار إلى أنه  خلال الأعوام الـ5 الأخيرة، وتحديدا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئيس الجمهورية تصدت الجاليات المصرية المقيمة في الولايات الأمريكية لجميع تهديدات أعضاء جماعة الإخوان والمنتمين لها من المقيمين على الأراضي الأمريكية وتحملت المشقة والسفر لساعات  طويلة من أجل تحية الرئيس السيسي.

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