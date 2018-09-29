مصر حريصة على رعاية الشباب وفقًا لأجندة مجلس الأمن

29 سبتمبر 2018 - 11:16 ص

قال السفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إن مصر تحرص على رعاية قرارات مجلس الأمن الخاصة بأجندة الشباب والسلم والأمن، وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2250 حول "الشباب والسلم والأمن" الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب فى هذين المجالين، مؤكدًا أن مصر تولى الشباب اهتمامًا كبيرًا وتدعم دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأضاف فوزى خلال كلمته التى ألقاها بالنيابة عن وزير الخارجية فى اجتماع عقدته بعثات الأردن والنرويج وبيرو والسويد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمبعوثة الخاصة للسكرتير العام للشباب بالأمس، بأن معالجة قضايا الشباب على المستوى العالمى أصبح أمرًا ضروريًا، نظرًا لاستئثار جيل الشباب الحالى بتصورات جديدة ومبدعة تجاه أهم القضايا العالمية، منوها بأن الشباب أصبح أكثر عرضة للإحباط والإقصاء فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، وهو الأمر الذى يحتم على المجتمع الدولى أن يتعامل مع مشاكل الشباب بما يحقق تطلعاتهم.

كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر عقدت منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2017 لمواجهة التحديات السالف ذكرها، حيث يعد المنتدى مبادرة مصرية لتوفير منصة للشباب من جميع أنحاء العالم للالتقاء ومناقشة أهم التحديات التى تواجه المجتمع اليوم، ويوفر فرصة للشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر مع كبار صانعى القرار والمُفكّرين حول العالم، وتدور أحداث النقاش حول الركائز الثلاث الرئيسية: السلام والتنمية والإبداع.