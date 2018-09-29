فنانة شهيرة ترتدي ملابس من "القمامة"

29 سبتمبر 2018 - 11:17 ص

قامت الفنانة سارة عبد الرحمن، في مهرجان الجونة السينمائي، بارتداء ملابس مصنوعة من أكياس بلاستيكية معاد تدويرها.

وقالت سارة عبر حسابها على فيس بوك: " مصر بتنتج 12 مليار كيس بلاستيك في السنة، و1-5% من العدد ده بس بيعاد تدويره.. الباقي بيفضل مدة طويلة في قوالب القمامة ومع الشمس بيطلع مادة سامة اسمها الميثان اللي بيضر الإنسان وبيجبله أمراض منها السرطان أو بيستقر في البحر أو الصحراء عشان يهدد الثروة الحيوانية.

وأوضحت: في الغردقة مثلا شعب مرجانية بتموت وتدمر بسبب الأكياس البلاستيك، القمامة كارثة محتاجين نعرف عنها أكتر عشان نبتدي نعمل أي حاجة تنقذ الموقف زي مثلا إعادة التدوير، حاجة زي كدة أكيد مش هاتتحل بين يوم وليلة وأكيد برضه مانعرفش نمشي بالشكل الـperfect عشان نصلحه بس أهو بنحاول ناخد خطوات صغيرة.

وأضافت: "مبسوطة أقول إن اللي أنا لابساه ده معمول من 30 كيسا بلاستيكيا مُعاد تدويرهم، Upfuse براند مصري بيصنع شنط من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة.

وتابعت قائلة: هما عادة بيصنعوا شنط لكن رحبوا بفكرة تنفيذ التوب ده مخصوص، اللي صممته الموهوبة جدًا إزميرالدا رضوان، واللي صنعوا الخامة نفسها هما سيدات منشية ناصر، وبيتم توفير دخل ثابت يحميهم من شغلانة فصل القمامة المسببة لأمراض كتير زي التيتانوس".

يذكر أن سارة عرفها الجمهور من خلال دورها في مسلسل "سابع جار"، وأنها قامت بارتداء هذا الزي للتوعية بمشكلة القمامة في مصر، وكيفية حلها من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها في "إنتاج وصناعة أشياء مفيدة وجميلة وذات قيمة".