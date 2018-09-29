حبس أمل فتحى سنة وغرامة 20 ألف جنيه

29 سبتمبر 2018 - 11:23 ص

قضت محكمة جنح المعادى، بمعاقبة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحي بالسجن سنة وكفالة 20 ألف جنيه، في قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تواجه المتهمة اتهامات آخرى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، و الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.