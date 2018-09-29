الأوقاف تطلق موقعا إلكترونيا لمحاربة الإدمان

29 سبتمبر 2018 - 11:30 ص

تطلق وزارة الأوقاف قريبًا عبر موقعها الإلكتروني مبادرة توعوية تحت عنوان "وطن بلا إدمان" خدمة للدين والوطن وحفاظًا على الشباب من اختطاف قوى الشر والضياع لهم.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن الموقع سيقدم ضمن المبادرة الدروس والقوافل والندوات والنشر الإلكتروني بمشاركة شباب علماء الوزارة.

وأضاف البيان أن المشاركة المجتمعية في المبادرة ستتاح من خلال تلقي الرؤى والمقترحات عبر الموقع، إضافة للتعاون مع كل المؤسسات التي ترغب في المشاركة في الحملة سواء أكانت ثقافية أم تعليمية أم مجتمعية أم إعلامية.