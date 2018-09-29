وزيرة البيئة: هذا ميعاد إخلاء القاهرة من القمامة

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أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن القاهرة سوف تصبح خاليه تمامًا من القمامة خلال عامين من الآن.

وتابعت خلال حوارها مع جريده الوطن: "فى تقديرى، بعد تطبيق منظومة المخلفات الجديدة، إذا تم تطبيقها بالشكل المخطط وبدون أخطاء، ففى خلال عامين أو بعدها من الممكن أن نرى الاختلاف الذى حدث فى منظومة القمامة وننهي تلك الأزمة".

وأضافت: "أن الاختلاف الأكبر من الممكن أن يحدث إذا اتخذ مجلس المحافظين قراراً بغلق المقالب العشوائية، وهذا ما نسعى لتنفيذه هذه الفترة، ففكرة تغيير السلوك تحتاج إلى وقت كبير ولا بد من المشاركة المجتمعية، خصوصاً من الشباب الجامعي فى كل المحافظات حتى يقوموا برصد أماكن المخلفات، وكما توجد وحدات تدخل سريع لاختناقات المرور لا بد من عمل وحدات تدخل سريع من أجل المخلفات، وهو أمر موجود فى معظم دول العالم".

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