التشكيل المتوقع لـ"ليفربول" صلاح وتشيلسي اليوم

29 سبتمبر 2018 - 11:39 ص

يسعي اللاعب محمد صلاح لاستكمال سلسة انتصارات فريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال لقائه في السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" مع نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لفريقى تشيلسى وليفربول فى مباراة اليوم حيث سيتولى الثلاثى هازارد وويليان وجيرو قيادة هجوم "البلوز"، بينما سيتولى الثلاثى محمد صلاح وفيرمينو وساديو مانى قيادة هجوم "الريدز".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات متتالية محققاً أفضل بداية فى تاريخ مشاركاته بالمسابقة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى وتشيلسى أصحاب المركزين الثانى والثالث على الترتيب.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل مواصلة الانفراد بصدارة الدورى الانجليزى وتوسيع الفارق مع تشيلسى أحد أبرز المرشحين لحصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم إلى خمس نقاط، بجانب الثأر من الهزيمة التى تعرض لها قبل 3 أيام بملعب "آنفيلد" أمام تشيلسى بنتيجة 1 – 2، ليودع بطولة كأس الرابطة من الدور الثالث.

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