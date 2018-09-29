6.4 مليون مسن فى مصر أكثرهم رجال

29 سبتمبر 2018 - 11:40 ص

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن عدد المسنين في مصر من 60 سنة فأكثر بلغ 6.410 مليون مسن عام 2018 منهم 3.418 مليون ذكر، و2.992 مليون أنثى بنسبة 6.7% (6.9% ذكور، 6.4% إناث) من إجمالي السكان وفقاً لتقديرات السكان فى .1/1/2018

وأشار الجهاز إلى أنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5% عام 2031.

وأكدت إحصائية أصدرها الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي حددته الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر كل عام بهدف دعم المسنين وإبراز دورهم في التنمية الشاملة داخل المجتمع لتعزيز بناء مجتمع لجميع الأجيال من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم، أن عدد الأسر التي يرأسها مسن في مصر تبلغ 4.542 مليون أسرة بنسبة 19.4% من إجمالي الأسر المصرية.

ولفت إلى أن نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعي فاعلي بلغت 8.8%22.3% ذكور و4.7% إناث) من إجمالى المسنين وفقًا لتعداد العام الماضي وبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.256 مليون مسن عام 2017 منهم 54.1% يعملون في الزراعة والصيد ونحو 15.4% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة و5.5% يعملون فى نشاط النقل والتخزين.

وأشار الجهاز إلى أن نسبة عقود الزواج بين المسنين بلغت 2.1% من إجمالي المتزوجين بينما بلغت حالات الطلاق 9.1% من إجمالي شهادات الطلاق عام 2017 .

وبلغت نسبة الوفيات ببن المسنين 62.6% منهم 58 ذكور.