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حقيقة اختطاف طفلة من داخل مدرسة بالدقهلية

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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

إيمان هاني

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كشف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، حقيقة  اختطاف شاب لطفلة من إحدى المدارس، قائلا: "هناك مدرستان متجاورتين إحداهما إعدادية وأخرى ابتدائية، فطارت كرة من المدرسة الإعدادية أثناء لعب الطلاب بها إلى المدرسة الابتدائية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطالب قفز إلى المدرسة الابتدائية لاسترداد كرة، فاصطدم بفتاة، متابعا: "واحد قال انه اختطاف، وده غلط".

وعن تفاصيل ضرب أحد المعلمين لطالبة بالمدرسة، أكد شاروبيم  أنه تقرر تحويل المعلم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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