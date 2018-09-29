» «طارق» يعيد فنانات الزمن الجميل بإطلالة عصرية

29 سبتمبر 2018 - 11:47 ص

"الحنين إلى الماضي سمة فى تصميماته.. العودة إلى زمن الفن الجميل هى هدفه، لإحياء روح فنانين وفنانات رحلوا عن عالمنا لكنهم ظلوا مخلدين في أذهاننا، من بينهم سعاد حسنى وفاتن حمامة، شادية، زبيدة ثروت، نادية لطفى، هند رستم" وذلك تحت شعار" "old is gold.





من خلال عمله فى مجال التصميم، استطاع طارق حاتم، الذي تخرج فى كلية التجارة جامعة عين شمس، أن يلفت نظر الكثير من خلال أعماله التي يحن إليها الكبير والصغير، لكنه استطاع أن يدمج بين الماضى والحاضر، ليصمم مجموعة من صور فنانات الزمن الجميل، ويثبت للجميع أن فنانات الزمن الجميل يطغى عليهن الجمال الطبيعى مع اختلاف كل العصور، وذلك من خلال إضافة بعض التعديلات البسيطة دون التعمق فى تفاصيل ملامحهن.





ويقول المصمم طارق حاتم "بحب مجال التصميم من أكتر من 10 سنين، وكل فكرة بنفذها، بتبقى من خلال موقف حصل قدامى، أو حاجة شفتها على الإنترنت ومعجبتنيش، فقررت أوصل الفكرة والرسالة منها عن طريق الاستعانة بالصور".

وأضاف حاتم: "مثلاً فى فكرة الناس اللى بشرتهم سمرا، وبيتعرضوا للعنصرية من بعض الناس سواء فى مصر أو الدول الأخرى، عملت مجموعة من الصور للفنانين المحبوبين، وخليتهم كلهم بشرتهم سمرا"، وأشار: "فى أوقات بنحب نكون عنصريين، علشان نرضى غرورنا أو نحس للحظات إننا أحسن من غيرنا أو نعيش لحظة انتصار حتى لو على حساب القيم والمبادئ أو على حساب مشاعر الناس".





هذه المرة اختلفت نظرية طارق فى تنفيذ التصميمات الخاصة بفنانات الزمن الجميل، وقال إن الفكرة تطرقت إلى ذهنه نتيجة لانتشار صور فناني هذا الجيل، فأراد أن يرسل رسالة بأن فنانى الزمن الجميل جمالهم طاغ فى كل العصور مع التعديلات البسيطة دون اللجوء للأساليب الموجودة حالياً من عمليات التجميل والاستخدام المفرط للمكياج ووسائل التجميل الأخرى.

وأشار طارق إلى أن اختيار الفكرة وتنفيذها، استمر لأكثر من 5 شهور، وتأنى جداً فى اختيار صور الفنانات وإجراء بعض التعديلات البسيطة فى تصميماته لهن، حتى تكون الألوان قريبة جداً من ألوان الموضة فى الوقت الحالى، وحتى لا يتخيل البعض أن هذه الصور "تركيب".





وتلخصت التعديلات فى ضبط الحواجب والبشرة والعيون والرموش والشفاه، وتلوينها من جديد، بحيث يكنّ أقرب إلى ألوان هذا الجيل.

وأكمل طارق أنه حاول اختيار مجموعة أخرى من الفنانات، لإضافة بعض التعديلات عليهن، لكن جودتها لم تكن جيدة، فاضطر لإلغائها. وعن مجال التصميم فى مصر، قال طارق: "للأسف أصبح سبوبة بسبب إن المهنة دى بتكسب كويس، والكل بيفتكر إن الموضوع سهل، فبيبقى الأغلب بيستخدم شغل جاهز، ويعدل عليه، أو يسرق شغل حد ويديه لعميل بعد تعديل حاجات فيه، والمشكلة دى بتأثر على أغلبية المصممين".