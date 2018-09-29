واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

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عبد القادر وحيد- متابعات

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نظام بشار

عقوبات قاسية

جيمس جيفري

استراتيجية عزلة

هدد "جيمس جيفري" ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا ،  النظام السوري بعقوبات قاسية على غرار المفروضة على إيران، ما لم يستجب لجهود إعادة كتابة الدستور السوري.

ووصف جيفري  نظام الأسد بـ" المتداعي"  متحدثا عن "إستراتيجية عزلة" ، من الممكن أن تفرضها بلاده عليه بالتعاون مع دول أخرى.

وأضاف أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعس النظام السوري عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيداً لإجراء انتخابات.

وأوضح أنه إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة.

كما هدد المسؤول الأمريكي بفرض العقوبات قائلاً: حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها.

من جانبه رفض سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا التصريحات الأمريكية، قائلا: تشهد حالياً العلاقات بين الدول فترة معقدة ومثيرة للجدل، وهناك رغبة من قِبل الدول الغربية بقيادة العالم بأسره، وفي سبيل ذلك تستخدم الابتزاز السياسي والضغط الاقتصادي والقوة الهمجية.

وأعرب عن تخوفه من تكرار السيناريوهات التي استهدفت من خلالها الولاياتُ المتحدةُ أنظمةً سابقةً، مضيفا اليوم تزداد الحاجة إلى استخدام مصطلحات مثل من المرجح ومن الممكن، وبعدها يسوقون الاتهامات ضد دول بعينها، رأينا ذلك من قبل في يوغسلافيا والعراق وليبيا والآن نشهده في سوريا.


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